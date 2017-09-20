На улице Телиги ограничат движение транспорта

Такие данные распространили в КГГА, ссылаясь на представителей "Киевавтодора". Согласно данным – с 19-го сентября на улице Телиги будет отчасти ограничено движение автотранспорта. Дело в проведение здесь капитального ремонта. Работник коммунальной корпорации уже принесли извинения за неудобства, а водителей также просят понимающе относиться к временным затруднениям.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на время маршруты поменяют троллейбусы номер 92Н и номер 93Н – ночью 20-го сентября – по причине ремонта транспортного узла.