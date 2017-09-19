02:00 19.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице расследуют повреждение 11 авто неизвестным веществом

Полиция столицы уже начала производство по факту повреждения авто неизвестным веществом.

В столице расследуют повреждение 11 авто неизвестным веществом

Все повреждения, нанесенные автомобилям, были зафиксированы в Дарницком районе города. Такие данные распространили в пресс-службе полиции Киева. Как выяснилось – в связи с повреждением авто столичная полиция открыла уголовное производство.

Правоохранители отметили, что повреждения были квалифицированы предварительно согласно статье 194 УК  (умышленное повреждение имущества). Уже был назначен целый ряд экспертиз.

Как сообщал УРА-Информ, в столице правоохранитель протаранил авто на европейских номерах. Это случилось на Окружной дороге.


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