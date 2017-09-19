18:37 19.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевском переходе произошло возгорание

В Киеве в переходе произошел пожар. Об этом сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью в Киеве Светлана Водолага.

В киевском переходе произошло возгорание

По ее словам, информация о возгорании поступила около шести вечера. Пожар почти сразу ликвидировали. Возгорание произошло в переходе напротив гостиницы "Днепр".

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Добавим, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на острове Хортица, где начался лесной пожар, спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.


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