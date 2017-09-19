В киевском переходе произошло возгорание

В Киеве в переходе произошел пожар. Об этом сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью в Киеве Светлана Водолага.
По ее словам, информация о возгорании поступила около шести вечера. Пожар почти сразу ликвидировали. Возгорание произошло в переходе напротив гостиницы "Днепр".
Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Добавим, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на острове Хортица, где начался лесной пожар, спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.