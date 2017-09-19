19:18 19.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве временно изменят движение троллейбусы № 92Н и № 93Н

В ночь на 20 сентября изменят движение ночные троллейбусные маршруты №92Н и №93Н в связи с неоконченным ремонтом транспортного узла на пересечении проспекта Победы и ул. Данила Щербакивского.

В Киеве временно изменят движение троллейбусы № 92Н и № 93Н

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

Также , закрывается движение троллейбусов ночного маршрута №93Н: ст. м. "Л. Толстого - ул. Чернобыльская".

Отметим, что с 1:30 до 4:30 движение ночных троллейбусов № 92Н организуется с изменениями по маршруту:

- "железнодорожный вокзал "Южный" - пр. Победы - ул. Довженко - ул. О. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Гречка - просп. Гонгадзе - просп. Свободы;

- от ул. Свободы: ул. В. Порика - ул. Гречка - Интернациональная площадь - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - Воздухофлотский путепровод - железнодорожный вокзал "Южный".

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в столице по причине мероприятия "Беги как девочка" поменяют маршрут столичного автобуса №62. 


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