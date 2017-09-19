В Киеве произошла стрельба, ранен один человек - ФОТО

Как стало известно, на линию 102 в полицию поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы идет перестрелка из огнестрельного автоматического оружия.

По прибытию на место происшествия следователи выяснили, что четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину. В частности, потерпевшему оказалось 35 лет, который занимался ремонтом авто в своем гараже.

"Прозвучало несколько выстрелов, предположительно, стреляли из травматического оружия. Также злоумышленники пытались отобрать у потерпевшего сумку с деньгами", - отметили сотрудники полиции.

К сожалению преступникам удалось скрыться с места преступления. В то же время в больницу был госпитализирован один человек.

На данный момент все причины происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно в Ровенской области на улице села Грабунь констатировали смерть мужчины с огнестрельным ранением.