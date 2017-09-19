13:14 19.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Московском мосту деформировался шов

На столичном Московском мосту произошла деформация шва.

На Московском мосту деформировался шов

Так, деформация зафиксирована на вантовом металлическом строении. Данные про это распространила пресс-служба КК "Киевавтодор". Согласно информации – на данный момент все так же ведутся работы по восстановлению деформационного шва – на металлическом пролетном строении указанного моста.

Отметили также, что на данный момент движение по мосту было ограничено до одной полосы – в сторону жилмассива Троещина. Ремонт хотят завершить уже 19-го сентября в 18-ть вечера – подчеркнули в Киевавтодоре.

Как сообщал УРА-Информ, в столице около Московского моста видели лося. Была вызвана служба спасения животных.


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