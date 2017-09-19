Холодное водоснабжение временно прекратят в четырех районах Киева

Так, водоснабжение ограничат в Голосеевском, а также вДнепровском, в Соломенском и Печерском районах. Воды не будет в период проведения ремонтных работ – отметили в КГГА.

Таким образом - могут отключить холодное водоснабжение жителям Голосеевского, Соломенского, Днепровского и Печерского районов. Ограничения предусмотрены 19 сентября - с 23-ех часов вечера до 20-го сентября трех часов утра - на ул. Большая Васильковская, Малевича, Ямская, Лабораторная, Немецкий, Загородная, Предславинская, а также на Липковского – до 20-го сентября семи часов утра.

Более того – также 21-го сентября с 22-ух вечера до утра 22 сентября - на ул. Окипной и тот же день с 22:00 до 22-го сентября 9-ти утра - на ул. Коновальца и в пер. Лабораторном.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко подписал закон про учет водоснабжения и теплоэнергии.