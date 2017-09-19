Через стрельбу в Киеве полиция открыла дело по факту инцидента - ФОТО

По словам полицейских, в Дарницком районе злоумышленники несколько раз выстрелили из травматического пистолета: у мужчины ранение руки, ноги и груди, его доставили в больницу. Нападавшие с места происшествия скрылись.

Отмеается, что к пострадавшему,который арендовувал гаражное помещение и тут же проживал, ворвались 5 или 6 неизвестных в балаклавах, которые без объяснений начали кричать и бить его.

Так, когда он схватил нож и молоток, чтобы обороняться, один из мужчин начал стрелять. Сделав несколько выстрелов, и сразу скрылись с места происшествия. Пострадавший самостоятельно вызвал "скорую" и полицию.

Также, на месте происшествия правоохранители обнаружили 41-летнего местного жителя, которого после оказания помощи врачи доставили в больницу.

В данное время, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мотивов и лиц, причастных к совершению правонарушения. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на Петровке случился конфликт между двумя мужчинами в автобусе, после чего перерос в драку со стрельбой.