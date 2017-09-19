22 сентября киевляне пересядут на велосипеды

Так, данный флешмоб пройдет в городе в рамках празднования Дня без авто. Об этом недавно поведели организаторы акции. Согласно сообщению – 22-го сентября в городе будут отмечать День без авто. И в рамках этого праздника проведут также флешмоб - "На велосипеде на работу".

Известно, что встреча велосипедистов пройдет в восемь часов утра на Майдане Незалежности – также говорится в сообщении. Всех киевлян уже пригласили присоединиться к данной акции и ехать на свою работу или по делам именно на велосипеде.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. на улицы Днепра выехали полицейские на велосипедах.