В столице маршрут поменяют некоторые троллейбусы

Причина закрытия указанных троллейбусных маршрутов – проведение ремонтных работ. Такие данные недавно распространили в пресс-службе "Киевпасстранс".

Таким образом – ночью 19 сентября 2017 г. - с часу ночи до 4 ч. 30 мин. Будет закрыто передвижение троллейбусов маршрутов номер 30, 31, а также номер 37, 50, 50К – по причине проведения ремонта троллейбусной контактной сети - на проспекте Генерала Ватутина.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столице было изменено движение троллейбусов номер 30, а также 31,37, 50К – по причине работ на развязке на пересечении Щербакивского и проспекта Победы.