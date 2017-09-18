17:39 18.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице маршрут поменяют некоторые троллейбусы

В столице вскоре движение троллейбусов №30, 31, 37, 50, 50К будет на время закрыто.

В столице маршрут поменяют некоторые троллейбусы

Причина закрытия указанных троллейбусных маршрутов – проведение ремонтных работ. Такие данные недавно распространили в пресс-службе "Киевпасстранс".

Таким образом – ночью 19 сентября 2017 г. - с часу ночи до 4 ч. 30 мин. Будет закрыто передвижение троллейбусов маршрутов номер  30, 31, а также номер 37, 50, 50К – по причине проведения ремонта троллейбусной контактной сети - на проспекте Генерала Ватутина.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столице было изменено движение троллейбусов номер 30, а также 31,37, 50К – по причине работ на развязке на пересечении Щербакивского и проспекта Победы.


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