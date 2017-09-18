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На улице Дегтяревской перекроют движение

Начиная с 17-го сентября по причине автодорожных работ будет перекрыта столичная улица Дегтяревская.

На улице Дегтяревской перекроют движение

Так, с 17-го сентября вечера и по 18-е сентября семь часов утра улица Дегтяревская для автотранспорта будет закрыта. Такие данные распространили представители "Киевавтодора".

Таким образом - с 20 часов вечера 17-го сентября и по семь часов утра 18-го сентября движение по Дегтяревской будет запрещено. Здесь будут обустраивать асфальтобетонное покрытие – от улицы Лагерная до проспекта Победы.

Как сообщал УРА-Информ, на столичном Крещатике 18 сентября будет ограничено движение транспорта. Причина ограничения – проведение в центре города праздника благодарения.


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