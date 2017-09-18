Долг Киева за электроэнергию составляет почти 1 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, государственный бюджет и население.

В частности, предприятия жилкоммунхоза, предприятия жизнеобеспечения города задолжали за электроэнергию 445,6 млн грн. Также, долг крупнейшего должника КП "Киевский метрополитен" составляет 168,6 млн грн.

Отмечается, что задолженность государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий перед "Киевэнерго" составляет 92,9 млн грн, из них долг "Киевводоканала" – 34 млн грн.

Долг населения Киева за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 1 сентября 2017 г. составил 365,3 млн грн. Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 52,6 млн грн, 41,5 млн грн и 40,5 млн грн соответственно.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", долг потребителей столицы за ранее использованную электроэнергию перед "Киевэнерго" на начало августа уже составил больше 1,1 миллиарда гривен.