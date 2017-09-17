В Киеве разоблачили банду, получившую путем мошенничества 500 тыс. долларов от иностранца

Как отмечается, группа мошенников под предлогом продажи земельных участков в Киевской, Львовской и Черкасской областях обманули гражданина Саудовской Аравии на почти 500 тысяч долларов.

"Организатором преступления оказался 37-летний уроженец Королевства Марокко, а его соучастниками - четверо жителей Киевской, Львовской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, злоумышленники, исполняя "роли" нотариусов или владельцев земельных участков. Так, они в течение трех лет вводили в заблуждение иностранца, который искал в Украине земельные участки для обустройства рекреационных комплексов.

В таком случае, чтобы убедить иностранца в подлинности и законности своих действий они использовали поддельные правоустанавливающие документы.

Организатор преступления был задержан во время получения денежных средств от иностранца. Сейчас он находится под стражей, еще четырьмя соисполнителями проводятся следственные действия. Также, решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения с учетом роли каждого из них в совершении мошеннических действий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в столице недавно правоохранители задержали мошенников, сумевших обменять в банкоматах около 100 тысяч фальшивых американских долларов.