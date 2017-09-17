В Киеве легковушка врезалась в грузовик, пострадали три человека - ФОТО

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Киеве на Большой Кольцевой дороге водитель ВАЗ не заметил грузовик коммунальной службы и врезался в него на огромной скорости.
В результате аварии три человека получили травмы. Скорая помощь увезла травмированных в больницу.
Как сообщают очевидцы, авария произошла около часу ночи. Сотрудники коммунальной службы наносили разметку на дороге. По неизвестным пока причинам водитель легковушки вовремя не заметил грузовик, который был с соответствующими знаками.
Мужчина в последний момент таки нажал на тормоза, но это не спасло его от сильнейшего удара. В итоге его машина разбилась "в смятку".
В автомобиле на момент аварии находились три человека. Все они в тяжелом состоянии были деблокированы сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу утром, 15 сентября, в Киеве под трамвай попал человек. Инцидент произошел на Куреневке. Как сообщают очевидцы, в настоящее время месте работают две бригады врачей "скорой помощи".