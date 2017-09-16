19:25 16.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Поступок киевских пенсионеров возмутил пользователей Сети - ФОТО

В Киеве престарелым людям мешал шум и смех, доносящийся с игровой зоны. Так, чтобы наконец-то покончить с этим, пенсионеры обмазали детскую площадку солидолом.

Поступок киевских пенсионеров возмутил пользователей Сети - ФОТО

Об этом сообщил киевлянин Алексей Горелов на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, инцидент случился в одном из двориков Киева по адресу улица Большая Васильковская, 129-131. Также он заверил, что основной причиной такого радикального решения послужил шум, который создавали дети во время игр на этой площадке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице вблизи Московского моста местные жители заметили крупного лося, который разгуливает себе спокойно по городу. В то же время пользователи соцсети отметили, что лось гуляет по Киеву из-за того, лес кругом рубят.


 
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Фоторепортаж
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