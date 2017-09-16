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На Крещатике до 18 сентября ограничат движение

На Крещатике с 21-го часа вечера 15-го сентября до шести утра 18 сентября ограничат движение транспорта.

На Крещатике до 18 сентября ограничат движение

Так, в центре столицы с 15-го до 18-го сентября ограничат движение автотранспорта. Про это речь идет в сообщении пресс-службы КГГА. На период проведения в центре столицы праздника благодарения с 15-го сентября по 18-е сентября движение транспорта по Крещатику запретят – от улицы Б. Хмельницкого до улицы Михайловская.

Также 17-го сентября движение ограничат на Подоле – по причине проведения здесь пробега под названием "Беги как девушка".

Как сообщал УРА-Информ, в столице будет изменен маршрут автобуса №62 – из-за проведения на Подоле спортмассового мероприятия.


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