17:14 15.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице шестилетняя девочка выпала с девятого этажа

В столице правоохранитлеи выясняют детали смерти шестилетней девочки, которая недавно выпала из окна в Соломенском районе.

В столице шестилетняя девочка выпала с девятого этажа

Данные про трагедию недавно распространили в пресс-службе полиции Киева. Согласно сообщению – вечером родители шестилетней девочки отдыхали во дворе дома. Затем отец отвел ребенка в квартиру и вернулся обратно во двор – к жене. Ребенок же остался в квартире один.

Спустя пару минут девочка вывалилась из окна девятого этажа. По факту смерти ребенка уже открыто производство – согласно статье 115 УК страны. Следствие по этому делу продолжается.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве из окна квартиры выпал трехлетний ребенок


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