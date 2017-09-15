В столице шестилетняя девочка выпала с девятого этажа

Данные про трагедию недавно распространили в пресс-службе полиции Киева. Согласно сообщению – вечером родители шестилетней девочки отдыхали во дворе дома. Затем отец отвел ребенка в квартиру и вернулся обратно во двор – к жене. Ребенок же остался в квартире один.

Спустя пару минут девочка вывалилась из окна девятого этажа. По факту смерти ребенка уже открыто производство – согласно статье 115 УК страны. Следствие по этому делу продолжается.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве из окна квартиры выпал трехлетний ребенок.