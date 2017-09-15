18:22 15.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице маршрут поменяет автобус №62

В столице по причине мероприятия "Беги как девочка" поменяют маршрут столичного автобуса №62. 

В столице маршрут поменяет автобус №62

Такие данные распространили в пресс-службе "Киевпасстранс". Согласно этой информации – 17 сентября 2017 г. по причине проведения с 9 час. до 12 ч. спортивно-массового мероприятия под названием "Беги как девочка" – по маршруту Контрактовая площадь - ул. Сагайдачного - ул. Константиновская - Контактовая площадь, в работу автобусов маршрута №62 внесут определенные изменения.

Движение маршрута организуют от Ботанического сада вплоть до Владимирского спуска по актуальному маршруту – затем Набережно-Крещатицкая - Волошская -  Сковороды - Спасская - Набережно-Крещатицкая - Владимирский спуск.

Как сообщал УРА-Информ, в столице были изменены маршруты №32 и №115 автобусов.


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