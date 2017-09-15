В Киеве на Куреневке человек попал под трамвай - ФОТО

Инцидент произошел на Куреневке. Как сообщают очевидцы, в настоящее время месте работают две бригады врачей "скорой помощи".

Они пытаются реанимировать пострадавшего. Вместе с тем, по словам медиков, надежд на спасение мало.

В связи с чрезвычайным происшествием движение трамваев по ул. Кирилловской приостановлено, общественный транспорт переполнен, машины также простаивают в огромных пробках по направлению к Подолу и Лукьяновке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Борщаговке горело здание аптеки. Возгорание произошло около пяти часов вечера четверга, 14 сентября, на улице Леся Курбаса. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.