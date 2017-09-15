В Киеве арестовали женщину, которая ножом ранила кассира пункта обмена валют - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как выяснили столичные полицейские, молодая девушка, надев на лицо маску и вооружившись ножом, проникла в отделение "Обмен валют". В часности, который находится в Оболонском районе города Киева.

По словам сотрудников строгого порядка, женщина устроила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами.

"Угрожая ножом, нападавшая требовала у 41-летней работницы деньги, когда та возвращалась из магазина на рабочее место ", - сказано в сообщении полиции.

Так, поскольку кассир начала оказывать ей сопротивление, злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылся с места совершения преступления. К слову, нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам".

В настоящее время женщину арестовали на два месяца без права на залог.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве со стрельбой ограбили бизнесмена.