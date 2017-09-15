Столичная полиция разоблачила компанию, присвоившую миллионы бюджетных средств

Одно из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в городе Киеве, на протяжении двух лет выигрывало ряд открытых торгов, проведенных государственными учреждениями Закарпатской области. По результатам анализа налоговой отчетности установлено, что продукцию, необходимую для осуществления соответствующих работ (капитальный ремонт зданий), общество фактически не получало и не могло выполнять соглашения, заключенные с указанными госучреждениями.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, все сведения, которые они вносили в официальные документы, не соответствующих действительности. Это привело к отмыванию доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 8,9 миллионов гривен.

Полиция открыла по данным фактам уголовное дело и с сейчас ведет расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ задержали на взятке чиновника Главного управления ГФС в Полтавской области.