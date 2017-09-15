Асфальт провалился напротив Куреневского рынка

По этой причине было вскоре частично перекрыто движение по улице Кирилловской. Об этом поведали пользователи социальной сети Facebook. Согласно их сообщению – на улице Кирилловская – как раз напротив Куреневского рынка – возникла большая дыра в асфальте. Вероятно, прорвало трубу. Прибыли четыре аварийные бригады. И дорогу перекрыли – отмечают пользователи соцсети.

Как сообщал УРА-Информ, на Андреевской спуске ранее обвалилась почва. Это произошло 17 августа 2017 г. Оползень здесь возник по причине активного строительства на склонах спуска. Обвал почвы возник на участке дренажной системы – на штольне.