В столице злоумышленники торговали запрещенными стероидами

Такие данные распространили в пресс-службе прокуратуры Киева. Согласно этим данным – злоумышленники создали сразу несколько виртуальных магазинов, и с их помощью продавали клиентам лекарственные препараты, к примеру - метандиенон, который имеет отношение к группе анаболических стероидов и в Украине его продажа запрещена - говорится в сообщении. Связь с потенциальными клиентами поддерживали с помощью колл-центра.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в июле перекрыли канал контрабанды наркотиков.