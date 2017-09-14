13:00 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице злоумышленники торговали запрещенными стероидами

В столице были разоблачены преступники, которые при помощи интернета выполняли массовую продажу запрещенных сильнодействующих лекарственных препаратов. 

В столице злоумышленники торговали запрещенными стероидами

Такие данные распространили в пресс-службе прокуратуры Киева. Согласно этим данным – злоумышленники создали сразу несколько виртуальных магазинов, и с их помощью продавали клиентам лекарственные препараты, к примеру - метандиенон, который имеет отношение к группе анаболических стероидов и в Украине его продажа запрещена - говорится в сообщении. Связь с потенциальными клиентами поддерживали с помощью колл-центра.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в июле перекрыли канал контрабанды наркотиков.


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