16:38 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В районе Дарницы произошла массовая драка: шестеро пострадавших

В Дарницком районе столицы недавно произошла массовая драка.

В районе Дарницы произошла массовая драка: шестеро пострадавших

Потасовка случилась прямо около спорткомплекса, и в итоге сразе шесть человек были доставлены в больницу. Такие данные распространил отдел коммуникации полиции столицы. Известно, что в 9:40 утра правоохранители получили данные про драку на улице Бориспольская.

На место вскоре были отправлены правоохранители, а также спецназ и оперативная группа управления полиции. Участников драки доставили в полицейское управление. А также еще шестерых привезли в больницу – с ножевыми ранениями, ушибами и ранениями от травматического оружия.

Как сообщал УРА-Информ, в августе на Борщаговке мужчина напал с ножом на молодых людей.


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