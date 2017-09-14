В районе Дарницы произошла массовая драка: шестеро пострадавших

Потасовка случилась прямо около спорткомплекса, и в итоге сразе шесть человек были доставлены в больницу. Такие данные распространил отдел коммуникации полиции столицы. Известно, что в 9:40 утра правоохранители получили данные про драку на улице Бориспольская.

На место вскоре были отправлены правоохранители, а также спецназ и оперативная группа управления полиции. Участников драки доставили в полицейское управление. А также еще шестерых привезли в больницу – с ножевыми ранениями, ушибами и ранениями от травматического оружия.

Как сообщал УРА-Информ, в августе на Борщаговке мужчина напал с ножом на молодых людей.