В Киеве возле ж/д вокзала обнаружили гранату

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По словам полиции, было установлено, что ее оставил там 31-летний мужчина. Во время общения с правоохранителями мужчина признался, что гранату получил от знакомого во время употребления алкоголя. Таким образом он, завернул ее в бумагу и спрятал в железную трубу.

" Найденное было направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

Отмечается, собственнику гранаты, грозит ответственность также за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Так, это наказуемо лишением свободы до 7 лет.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",пожилая женщина обнаружила арсенал боеприпасов во время уборки в квартире.