17:17 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве возле ж/д вокзала обнаружили гранату

В центре столицы, вблизи столичного железнодорожного вокзала, была обнаружена граната Ф-1 с запалом.

В Киеве возле ж/д вокзала обнаружили гранату

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По словам полиции, было установлено, что ее оставил там 31-летний мужчина. Во время общения с правоохранителями мужчина признался, что гранату получил от знакомого во время употребления алкоголя. Таким образом он, завернул ее в бумагу и спрятал в железную трубу.

" Найденное было направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

Отмечается, собственнику гранаты, грозит ответственность также за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Так, это наказуемо лишением свободы до 7 лет.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",пожилая женщина обнаружила арсенал боеприпасов во время уборки в квартире.


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