В Киеве полицейский протаранил авто на еврономерах - ФОТО

Сегодня ночью в украинской столице на Окружной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского Prius. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.
Об этом передает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
По информации ведомства, столкнулись два автомобиля - Prius патрульной полиции Киева - (борт №0808) и Hyundai на европейской регистрации. Так, от удара Prius выехал на зеленую зону и только там остановился.
"Оба транспортных средства заметно повреждены", - говорится в сообщении.
Согласно словам водителя Hyundai, столичные правоохранители не выдержали дистанцию и ударили его авто сзади. В свою очередь патрульные настаивают, что Hyundai выезжал с разворота и не предоставил им приоритет в движении.
К слову, сейчас выясняются все версии ДТП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе произошла массовая авария. Водитель легковушки, убегая от полиции, разбил четыре авто.