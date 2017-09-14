09:38 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве полицейский протаранил авто на еврономерах - ФОТО

Сегодня ночью в украинской столице на Окружной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского Prius. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.

В Киеве полицейский протаранил авто на еврономерах - ФОТО

Об этом передает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, столкнулись два автомобиля - Prius патрульной полиции Киева - (борт №0808) и Hyundai на европейской регистрации. Так, от удара Prius выехал на зеленую зону и только там остановился.

"Оба транспортных средства заметно повреждены", - говорится в сообщении.

Согласно словам водителя Hyundai, столичные правоохранители не выдержали дистанцию и ударили его авто сзади. В свою очередь патрульные настаивают, что Hyundai выезжал с разворота и не предоставил им приоритет в движении. 

К слову, сейчас выясняются все версии ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе произошла массовая авария. Водитель легковушки, убегая от полиции, разбил четыре авто.


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