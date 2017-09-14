В Киеве ночью сгорел ресторан на воде - ФОТО, ВИДЕО

В результате возгорания пострадал охранник. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщил в эфире одного из украинских телеканалов начальник оперативно-координационного центра Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Юрий Сухомлин, ресторан на воде загорелся около пяти часов утра. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Спасатели установили, что ресторан находился на ремонте. Вместе с тем пожарным не удалось спасти здание, оно полностью выгорело. В ГосЧС также сообщили, что охранник заведения надышался угарным газом.

Пока неизвестно, в чем причина возгорания и работал ли ресторан в это время. Из-за сильного ветра плавучее сооружение пылало как факел. Ситуацию с пожаротушением осложнял и ремонт набережной, из-за чего пожарные не могли близко подъехать к объекту возгорания, поэтому приходилось брать воду из Днепра.

Во время пожара полиция перекрыла движение транспорта от улицы Березняковской до Русановской, поскольку огонь, который охватил 350 квадратных метров площади, угрожал, расположенному рядом помещению бассейна. На данный момент пожар полностью ликвидирован, производится разборка конструкций, - отметил Сухомлин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 10 сентября, горел жилой дом. В результате инцидента погиб пятилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайном ситуациям, информацию о возгорании они получили около полудня.