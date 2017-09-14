В Киеве на Борщаговке горит аптека - ФОТО

Возгорание произошло около пяти часов вечера четверга, 14 сентября, на улице Леся Курбаса. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поступило сообщение о том, что в отдельно стоящем одноэтажном здании аптеки возник пожар. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров.

Согласно информации пресс-службы, около шести часов вечера пожар был локализован. Сейчас ликвидацией подара занимаются 54 человека личного состава и 11 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение прошлой недели, с 4 по 10 сентября, подразделениями ГСЧС ликвидированы 1 358 пожаров, спасено на пожарах 55 человек и не допущено уничтожение огнем 305 зданий и 28 единиц техники.