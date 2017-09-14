Полиция задержала депутата Киеврады - ФОТО

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняют его в присвоении земли в столице. Вместе с ним был задержан его предполагаемый сообщник.

Как сообщается пресс-служба НАБУ, следователи установили, что задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них.

Общей стоимостью следки составила 3 500 000 гривен. Детективы НАБУ также отметили, что схема заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе Киева, находящихся в коммунальной собственности. Затем он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд, основанный вероятным сообщником.

В настоящее время детективы и прокуроры устанавливают другие возможные участники коррупционной схемы.

При этом расследование этих эпизодов в НАБУ начали еще в сентябре 2016 года, - заверили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киеве и области вчера прошли обыски, связанные с деятельностью "налоговых площадок".