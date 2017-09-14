23:47 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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НАБУ сообщило о подозрении задержанному депутату Киеврады

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг, 14 сентября, сообщили о подозрении депутату Киевской городской рады Сергею Крымчаку, который был задержан сегодня утром.

НАБУ сообщило о подозрении задержанному депутату Киеврады

НАБУ подозревает его в совершении ряда уголовных преступлений. Как сообщает пресс-служба Бюро, депутату предъявили подозрения с преступлениях предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, Легализация доходов, полученных преступным путем и Декларирование недостоверной информации.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 миллионов гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НАБУ 13 сентября задержало депутата Киевской городской рады и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице.


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