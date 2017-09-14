16:10 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение ограничат на проспекте Соборности

14 и 15 сентября на столичной улице Соборности частично будет ограничено движение автотранспорта. 

Движение ограничат на проспекте Соборности

Такое сообщение распространили в пресс-службе КГГА. Известно, что 14-го и 15-го сентября передвижение автотранспорта на улице Соборности будет ограничено – по причине обустройства защитного покрытия под названием "Мультимак".

Кроме того – 15-го сентября также с восьми утра и до 18-ти часов вечера будет ограничено передвижение автотранспорта на улице Оболонской – от улицы Межигорской до улицы Кирилловской. На указанном участке будут продолжать ремонт дорожного покрытия.

Как сообщал УРА-Информ, движение по причине ремонта ограничат на ул. Соломенская.


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