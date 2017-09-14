Движение ограничат на проспекте Соборности

Такое сообщение распространили в пресс-службе КГГА. Известно, что 14-го и 15-го сентября передвижение автотранспорта на улице Соборности будет ограничено – по причине обустройства защитного покрытия под названием "Мультимак".

Кроме того – 15-го сентября также с восьми утра и до 18-ти часов вечера будет ограничено передвижение автотранспорта на улице Оболонской – от улицы Межигорской до улицы Кирилловской. На указанном участке будут продолжать ремонт дорожного покрытия.

Как сообщал УРА-Информ, движение по причине ремонта ограничат на ул. Соломенская.