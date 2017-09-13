В центре Киева в четверг ограничат движение

Это связано с проведением капитального ремонта. Как сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей страничке в Facebook, начиная с шести часов утра до восьми часов вечера 14 сентября тут будут проводится работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Льва Толстого.

Таким образом, на участке от улице Владимирской до улицы Большой Васильковской в направлении движения к улице Льва Толстого будет закрыто движение транспорта, - говорится в сообщении. В ведомстве также подчеркнули, что просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная власть на шесть месяцев ограничивает движение транспорта на улице Борщаговской. Это связано с реконструкцией водопровода.