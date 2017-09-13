11:20 13.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице жилищная субсидия была переназначена для 236 тысяч семей

В столице уже автоматически переназначили субсидию для 235 934 семьям.

В столице жилищная субсидия была переназначена для 236 тысяч семей

Так, субсидия была переназначена на период с мая 2017 . Такие сведения распространили в пресс-службе КГГА. Известно, что семьи, которым в автоматическом переназначении отказали, могут опять таки претендовать на получение – по итогам погашения долгов за ЖКУ.

На данный момент 43 872 семьям уже было отказано в переназначении субсидии на новый период с мая 2017 г. Причинами отказа стали долги на период переназначения или субсидия не вышла по рас чету – это значит, она составила ноль гривен. В целом пока что районными управлениями РГА обработаны 100% заявлений, поданных на переназначение госпомощи.

Как сообщал УРА-Информ, на финансирование субсидий направят 14 млрд грн.


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