В киевском метро два месяца будет ездить арт-поезд "Энеида"

Руководтсов метрополитен и Национальный художественный музей Украины реализовали совместный проект по запуску художественного поезда. В вагонах размещены 50 информационных постеров, рассказывающих о ключевых художественные интерпретации "Энеиды" и контекст их создания.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской гоударственной садминистрации, на протяжении двух месяцев поезд познакомит пассажиров с визуальной историей легендарной поэмы Ивана Котляревского. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, инфраструктурные объекты будут использованы не только по их прямому назначению, но и как площадки для внедрения идей, предложенных общественными активистами.

Это мировая практика, которая начинает действовать в Киеве, - отметил о, добавив, что проект воплощен в жизнь без привлечения средств коммунального предприятия.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", 28-го мая, специально в честь празднования Дня Киева, в городе начал курсировать ретро-поезд. Юго-Западная ж/д приняла решение о назначении поезда, который отправляется с платформы номер один и будет два с половиной часа проводить обзорную экскурсию.