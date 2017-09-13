Полиция изъяла у киевлянина автомат с патронами

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичного управления Национальной полиции.

При обследовании дома преступника следственно-оперативная группа обнаружила автомат и патроны. Изъятое оружие правоохранители направили на экспертное исследование.

"Получив оперативную информацию о незаконном хранении оружия, работники Подольского управления полиции провели обыск в квартире 28-летнего местного жителя на ул. Борщаговской " - сказано в сообщении.

Указано, что по данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное дело. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным полиции фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",полиция Днепропетровской области задержала инспектора рыбного патруля.