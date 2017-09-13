17:21 13.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Соломенской ограничат движение транспорта

Движение автотранспорта по улице столицы Соломенской должно быть ограничено.

На улице Соломенской ограничат движение транспорта

Также будет ограничено частично перемещение авто путепроводом на пересечении Надднепрянского шоссе и улицы  Стройиндустрии. Такие сведения распространили в пресс-службе КГГА.

Движение автотранспорта на улице Соломенской - от площади Соломенской до улицы Кривоноса будет частично ограничено с 21:00 14-го сентября до шести утра 15-го сентября – по причине ремонта дорожного покрытия. Также с 20-ти вечера 14-го сентября до шести утра 15-го сентября из-за ремонта движение ограничат на перекрестке Надднепрянского шоссе и улицы Стройиндустрии - в сторону моста Патона.

Как сообщал УРА-Информ, 14 сентября движение ограничат на ул. Владимирская.


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