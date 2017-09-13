На улице Соломенской ограничат движение транспорта

Также будет ограничено частично перемещение авто путепроводом на пересечении Надднепрянского шоссе и улицы Стройиндустрии. Такие сведения распространили в пресс-службе КГГА.

Движение автотранспорта на улице Соломенской - от площади Соломенской до улицы Кривоноса будет частично ограничено с 21:00 14-го сентября до шести утра 15-го сентября – по причине ремонта дорожного покрытия. Также с 20-ти вечера 14-го сентября до шести утра 15-го сентября из-за ремонта движение ограничат на перекрестке Надднепрянского шоссе и улицы Стройиндустрии - в сторону моста Патона.

Как сообщал УРА-Информ, 14 сентября движение ограничат на ул. Владимирская.