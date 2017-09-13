На Майдане отключат фонтан "Каскадный"

Все дело в системных актах вандализма. Такие данные распространили в пресс-службе столичной администрации (КГГА). Согласно данным – постоянные акты вандализма – когда злоумышленники окрашивают воду в фонтанах химвеществами – приводят к серьезным финансовым потерям.

По причине необходимости в постоянном проведении работ по восстановлению, а также очистке фонтанов и по причине высокой цены этих работ – было решено фонтан "Каскадный", что на Майдане, на время отключить.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вандалы также окрасили реку Лыбедь – вода стала ярко-зеленой.