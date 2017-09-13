16:46 13.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100173660:mysnichenko

На Майдане отключат фонтан "Каскадный"

Работа фонтана под названием "Каскадный" на Майдане будет на время прекращена.

На Майдане отключат фонтан

Все дело в системных актах вандализма. Такие данные распространили в пресс-службе столичной администрации (КГГА). Согласно данным – постоянные акты вандализма – когда злоумышленники окрашивают воду в фонтанах химвеществами – приводят к серьезным финансовым потерям.

По причине необходимости в постоянном проведении работ по восстановлению, а также очистке фонтанов и по причине высокой цены этих работ – было решено фонтан "Каскадный", что на Майдане, на время отключить.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вандалы также окрасили реку Лыбедь – вода стала ярко-зеленой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив