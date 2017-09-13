13:56 13.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко заверил, что столица на 90% готова к отопительному сезону

Инфраструктурная сеть Киева к отопительному сезону готова на 90%.

Кличко заверил, что столица на 90% готова к отопительному сезону

Есть только месяц, чтобы закончить все работы. Об этом в среду, 13 сентября, во время инспекции работ по реконструкции тепловой магистрали на проспекте Соборности, заявил журналистам городской голова столицы Виталий Кличко.

Он также отметил, что город намерен провести работы по реконструкции теплосетей с наиболее выраженными потерями тепловой энергии. В ближайшее время должен завершиться ремонт тепломагистрали на проспекте Соборности.

Напомним, Кабмин выделил на новый отопительный сезон на 1,8 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году.

Как сообщал УРА-Информ, 6 сентября во время заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйств Геннадий Зубко заявил, что все жилищно-коммунальные хозяйства Украины готовы к отопительному сезону 2017-2018 на 95,6%.


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