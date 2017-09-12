В столице шесть человек отравились грибами

Так, в столице в течение суток 11 сентября в больницу были доставлены сразу шесть человек, которые недавно отравились грибами. Такое сообщение поступило 12-го сентября от главы департамента здравоохранения Д. Турчака – отметили в КГГА.

Согласно его словам – ежегодно врачи не устают подчеркивать, отравление людей грибами может приводить к смерти. Однако несмотря на эти предупреждения не все любители собирать грибы соблюдают правила сбора и употребления в пищу этих продуктов – подчеркнул Турчак. Также он отметил, что часто отравившийся человек просто занимается самолечением, хотя надо обращаться в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове два человека отравились угарным газом.