В Киеве по супермаркету разгуливал голубь - ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Ярослав Жаренов.

Согласно его словам, охранники супермаркета не обращали вообще никакого внимания на голубя. Однако после замечаний покупателя сотрудники магазина все же выгнали гостя.

"Рядом лежат и макароны, и сахар, и печенье. Обратился к работникам зала - отправили к охраннику, который должен вызвать администратора. Вызвал. Пришел не так быстро, минут через 5-7, а все это время все работники зала вообще не обращали внимание на такого гостя", - отметил представитель СМИ.

Также Жаренов добавил, что птичка дала еще где-то два круга почета, а лишь после того покинула магазин.

"Сильпо" далеко не элитное, но это же потом люди есть будут!" - возмутился он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном супермаркете "Фуршет" полосатая кошка спокойно подошла к лотку с сахаром, чтобы справить свою нужду.