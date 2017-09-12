В Киеве ночью водитель иномарки вылетел через люк автомобиля

На улице Гагарина автомобиль Audi снес около 30 метров ограждения, а затем несколько раз перевернулся. Водитель иномарки вылетел через люк, а его машина налетела на него. Скорая помощь увезла травмированного а больницу. Как сообщают в социальной сети очевидцы дорожно-транспортного происшествия, водитель Ауди на высокой скорости вылетел с дороги.

В результате падения о был придавлен собственным авто. По словам медиков состояние практически безнадежное.

Также сообщается, что водитель, возможно, был в нетрезвом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области в ночь на понедельник, 11 сентября, произошло столкновение двух микроавтобусов "ГАЗель" и "Mercedes Sprinter". В результате аварии пять человек попали в больницу. Как сообщает пресс-служба областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Кудрявое Охтырского района.