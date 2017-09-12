14:33 12.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Льва Толстого закроют движение

В ближайший четверг - 14 сентября – на столичной улице Льва Толстого в столице будет закрыто движение автотранспорта. 

На улице Льва Толстого закроют движение

Такие данные распространили в пресс-службе столичной администрации (КГГА). Согласно этим данным – уже на этой неделе – 14-го сентября – на столичной улице Льва Толстого с шести часов утра и до 20-ти часов вечера должны будут закрыть передвижение всего автотранспорта.

Движение будет в этот день закрыто от улицы Владимирская и до улицы Большая Васильковская – в сторону площади Льва Толстого. Движение закроют по причине необходимости провести на этом участке ремонт дорог.

Как сообщал УРА-Информ, в августе движение транспорта было ограничено на улице Владимирская.


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