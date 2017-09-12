На берегу киевского озера нашли гранатомет

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

По рассказам очевидцев, они заметили в камышах продолговатый предмет, завернутый в черную полиэтиленовую пленку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Деснянского райуправления милиции и эксперты-взрывотехники. Специалисты обследовали предмет и территорию вокруг озера.

По предварительным выводам специалистов, указанный предмет - ручной противотанковый гранатомет 26-й модели в рабочем состоянии. Оружие направлено на исследование.

Также начато уголовное производство по Незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают лица, которые оставили оружие.

Как сообщалось ранее в "Ура-Информ",в столице работники СБУ недавно выявили "Гидропарке" тайник с немалым количеством боеприпасов.