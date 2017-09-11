В столице отремонтируют все подстанции скорой помощи

Сейчас в городе таких подстанцй есть 18. Такие данные распространил недавно замглавы КГГА Николай Поворозник – в процес се своей инспекции техсостояния отделений. По словам Поворозника – сей час город располагает 18-ю постанциями скорой помощи.

И будут приложены все усилия – чтоб под конец 2018 г. все подстанции были отремонтированы. В 2017-ом году был проведен комплексный ремонт отделения скорой помощи четвертой подстанции – одного из этих 18-ти отделений Центра медицины катастроф. На ремонт этого помещения потратили миллион 200 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Луцке скорая помощь сбила пешехода.