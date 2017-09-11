22:15 11.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевском метро открыли вход на станции после задымления

Вход на станции "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" восстановлен.

В киевском метро открыли вход на станции после задымления

В киевском метрополитене организовано челночное движение. Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" на своей страничке в Facebook.

В ведомстве уточнили, что челночное движение организовано от "Майдана Независимости" до "Оболони" по одной колее. Вместе с тем глава пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в понедельник, 11 сентября, в метро Киева на синей ветке произошло короткое замыкание электрооборудования.

Это было не возгорание, а короткое замыкание. На данный момент оно ликвидировано, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевском метрополитене на синей ветке было приостановлено движение поездов. На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было обнаружено задымление.


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