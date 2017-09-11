В Киеве водитель на белом BMW наехал на пешехода

В аварии, к счастью, никто не пострадал, однако между очевидцами и водителем иномарки завязалась драка. Успокоить "накал страстей" удалось только после приезда полиции.

Как сообщают очевидцы инцидента, неподалеку от метро "Левобережная" водитель на белом BMW наехал на пешехода, который шел по переходу на зеленый свет.

Машина остановилась и водитель вышел к пешеходу и тут люди решили проучить его. Между ними завязалась драка во время которой водитель получил легкие травмы.

При этом мужчина насколько возбудится и стал агрессивным, что правоохранителям пришлось надеть н него наручники. После чего водитель стал угрожать и очевидцам, и полиции телесной расправой и заявил, что у него из машины исчезли деньги и телефоны. Чуть позже задержанный признал, что находился в алкогольном опьянении, но проходить тест на трезвость отказался, заявив, что у него есть связи в руководстве силовых структур.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в Киеве 10 сентября, разбился мотоциклист. Инцидент произошел на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе. Как сообщают очевидцы, на территории Голосеевского парка водитель мотоцикла на закруглении дороги не справился с управлением.