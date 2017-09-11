18:32 11.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на время прекратят движение трамваи №15 и №18

С 12-го сентября до завершения работ должны закрыть движение трамваев №15,18.

В Киеве на время прекратят движение трамваи №15 и №18

Движение данных маршрутов будет закрыто по причине проведения капремонта трамвайных путей на Дмитровской. Такое сообщение поступило от "Киевпасстранса". Согласно данным – в зоне пересечения Дмитриевской и Черновола будет организовано временное движение автобуса №18Т. Также будет увеличено число подвижного состава на действующем маршруте трамвая №14.

А работа трамвая №18 будет организована от ул. Петлюры - пл. Победы - ул. Дмитриевская - Глыбочицкий проезд - ул. Вячеслава Черновола - пр. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Симона Петлюры.

Как сообщал УРА-Информ, в столице планировали закрыть движение трамваев №8.


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