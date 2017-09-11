15:45 11.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В четырех районах Киева отключат холодную воду

В Печерском, Голосеевском, а также в Подольском и в Шевченковском районах Киева на вемя будет отключена холодная вода.

В четырех районах Киева отключат холодную воду

Такие данные поступили от представителей КГГА. Согласно сообщению – на Печерске по причине ремонта холодная вода пропадет на время на Цитадельной. К примеру – 12 и 13 сентября. Также работы запланированы на переулке Филатова.

В Голосеево с самого утра и до 21-го часа вечера 12-го сентября по причине подсоединения воды к новострою в Демеевском переулке не будет воды и на Голосеевском проспекте.

На Подоле на ряде улиц воды не будет 14-го сентября. В тот же день воду отключат и в Шевченковском районе. В частности – на Жилянской.

Как сообщал УРА-Информ, в июле в н.п. Авдеевка водоснабжение полностью восстановили.


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