На одежду столичных бригад "скорых" потратят 16 миллионов гривен

Такую информацию недавно распространил глава Центра экстренной медицинской помощи, а также медицины катастроф города - Анатолий Вершигора. Согласно его данным – в целом сумма, которую скоро потратят на одежду и обувь для бригад скорых, будет составлять 16 миллионов гривен.

Он при этом также отметил, что это будет одежда зимняя и летняя, и она соответствует всем стандартам. Все бригады скорой – водитель, а также медики, выезжающие на вызов, будут одеты в форму соответствующих стандартов – подчеркнул замглавы КГГА Н. Поворозник.

Как сообщал УРА-Информ, замглавы КГГА анонсировал ремонт всех подстанций скорой помощи.