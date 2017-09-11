17:40 11.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На одежду столичных бригад "скорых" потратят 16 миллионов гривен

На покупку обуви и одежды для бригад скорой помощи столицы уже выделено 16 миллионов гривен. 

На одежду столичных бригад

Такую информацию недавно распространил глава Центра экстренной медицинской помощи, а также медицины катастроф города - Анатолий Вершигора. Согласно его данным – в целом сумма, которую скоро потратят на одежду и обувь для бригад скорых, будет составлять 16 миллионов гривен.

Он при этом также отметил, что это будет одежда зимняя и летняя, и она соответствует всем стандартам. Все бригады скорой – водитель, а также медики, выезжающие на вызов, будут одеты в форму соответствующих стандартов – подчеркнул замглавы КГГА Н. Поворозник.

Как сообщал УРА-Информ, замглавы КГГА анонсировал ремонт всех подстанций скорой помощи.


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