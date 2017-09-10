В столице была стрельба на детской площадке: пострадала женщина

Так, на столичном бульваре Кольцова возникла стрельба на детской площадке. В итоге женщина получила ранения. Такие данные распространили девятого сентября в отделении коммуникации столичной полиции.

Согласно данным – сообщение про стрельбу поступило в 18:15. Вскоре на место отправила следственная группа. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что на детской площадке женщины начали ссориться, и в процессе одна из них достала оружие и начала стрелять. Вторая женщина в итоге была ранена в бедро.

Как сообщал УРА-Информ, восьмого сентября в Шевченковском районе два авто устроили погоню, а также перестрелку.